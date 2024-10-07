Народная поддержка спасла Россию в начале СВО – военкор

Максим Столяров.  
07.10.2024 22:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В первые месяцы СВО, когда вскрылись все проблемы и недостатки государственной системы, Россию спасла своевременная поддержка народа.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В первые месяцы СВО, когда вскрылись все проблемы и недостатки государственной системы, Россию спасла...

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«Чтобы те потребности, которые сегодня есть у армии, покрывались, они должны быть осмыслены для начала. Вот этого еще не произошло. Ни у врагов не произошло, ни у нас.

Я надеюсь, что произойдет. По крайней мере, в это верю. Вижу, что для этого очень много всяких вещей делается. Чтобы у нас были и дроны свои, и чтобы армия их поставляла, и так далее», – сказал Пегов.

«Но могу сказать, что, конечно, народная поддержка, то, что народ сегодня вот так включился в это, она реально спасла страну. Потому что когда вот эти гнойники, всё скрылось и оказалось, что мы там воюем вслепую, что у нас нету дронов, а у них там их реально полным-полно, у каждого батальона, что люди как бы пробудились и этот вопрос закрыли, я думаю, это очень многое говорит, в том числе о нас как о системе тоже.

Можно сколько угодно ругать наше правительство, еще кого-то. Но мы оказались сильным и зрелым государством, в котором, когда у системы возникли проблемы, народ взял и закрыл эту брешь. Притом не из-под палки абсолютно. Сделал это искренне. Не знаю, были ли в Древней Греции настолько сознательные люди или нет, сомневаюсь», – резюмировал военкор.

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