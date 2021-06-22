Народная скупщина аплодисментами встретила слова Вучича о том, что Белград никогда не признает Косово

22.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич отчитался перед депутатами Народной скупщины о прошедшем в Брюсселе первом раунде переговоров с косовскими сепаратистами.

Сербский лидер отметил, что власти Приштины не намерены исполнять взятые на себя ранее обязательства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич рассказал о том, что косовская делегация во главе с «премьер-министром» края Альбином Курти в ходе встречи в Брюсселе четко дала понять, что их не интересуют пункты соглашений, которые подписали и не выполнили предыдущие власти Приштины, их заботит только признание Сербией независимости Косово.

По словам сербского президента, хоть он и пытался указать на то, что помимо взаимного признания существует бесчисленное множество тем для диалога – энергетика, свободное передвижение товаров, людей и услуг, поиск пропавших без вести – косовские сепаратисты настаивали на своем.

«И я внимательно их выслушал, а потом, я полагаю, потому что у меня не было реакции на его слова, Курти повторил пять раз, когда, когда, когда мы признаем Косово… Я ответил ему спокойно и спокойно – никогда», – рассказал Александр Вучич, и в ответ на его слова Народная скупщина взорвалась аплодисментами.

Президент Сербии также в ходе своего выступления обратил внимание на демографическую ситуацию в Косово и Метохии, которая складывается не в пользу сербов.

«По нашим данным, в Косово и Метохии проживает не более 95 тысяч сербов и около 1 миллиона 350 тысяч албанцев. То есть, соотношение сербов и албанцев составляет один к пятнадцати, что говорит о серьезности ситуации, в которой оказался наш народ и государство в Косово и Метохии. Сербы прошли путь от доминирующего народа в Косово и Метохии в средние века – до 11% населения в 1991 году. После Второй мировой войны у нас было от 21 до 26% сербов в Косово и Метохии, согласно переписи, но в среднем около 23% сербского населения, а вместе с черногорцами и югославами (теми, кто предпочел записать себя так, что было больше характерно для сербов, как и многим русским в СССР было свойственно идентифицировать себя советским народом – ред.) – почти 30%. Для того, чтобы помочь нашему народу в Косово и Метохии, мы ежегодно выделяем в среднем около 500 миллионов евро для них, а в 2020 и 2021 годах мы планируем выделить более 750 и даже 800 миллионов евро. Сербские врачи, учителя и другие люди получают в Косово и Метохии доходы на 50% выше, чем в центральной Сербии, но сербы продолжают эмигрировать из Косово, и государству пока не удалось изменить эту тенденцию. Будущее наших детей и нашего государства зависит от того, как наше поколение решит проблему Косово и Метохии», – отметил Вучич.