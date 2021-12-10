Народная скупщина Республики Сербской начала процесс возвращения энтитету дейтонских полномочий

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Сегодня на специальной сессии Народная скупщина Республики Сербской приняла Декларацию конституционных принципов.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В принятой парламентом боснийских сербов Декларации Народная скупщина поручила правительству в ​​координации с президентом в течение полугода подготовить текст Конституции, который подтвердит все полномочия Республики Сербской, за исключением тех, которые изначально принадлежат БиГ. Также Народная скупщина отозвала соглашении об общей армии БиГ, общего Судебного и прокурорского совета и передаче Сараево косвенного налогообложения.

При этом на столь ответственном заседании Народной скупщины РС не обошлось без скандала – ряд оппозиционных правящему Союзу независимых социал-демократов (СНСД) партий, включая крупнейшую оппонирующую власти Сербскую демократическую партию (СДС), отказались принимать участие в голосовании, покинув зал заседаний, совершив тем самым акт предательства национальных интересов.

«Мы не придадим легитимности тому, что делают Милорад Додик и его коалиция», – заявил прессе лидер «демократов» Мирко Шарович.

Тем не менее, демарш оппозиционеров не смог сорвать голосование в Народной скупщине, необходимый кворум был достигнут.

«Никто не имеет права говорить нам, что мы не имеем права требовать соблюдения Конституции и Дейтонского соглашения. Мы также требуем, чтобы нас уважали как государствообразующий народ. И бошняки, как самые многочисленные, несут наибольшую ответственность за ситуацию в БиГ, как и сербы в Республике Сербской», – прокомментировал голосование председатель правительства РС Радован Вишкович.

Напомним, что решениями так называемых Верховных представителей по БиГ – западных колониальных надсмотрщиков за страной, Республика Сербская была лишена 68 своих полномочий, декларированных Дейтонскими соглашениями и боснийской Конституцией, переданных контролируемому бошнякской элитой Сараево.