Народная скупщина Республики Сербской начала процесс возвращения энтитету дейтонских полномочий

10.12.2021  23:17 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Дзен, Общество, Политика, Республика Сербская, Россия, Сербия, Сопротивление


Сегодня на специальной сессии Народная скупщина Республики Сербской приняла Декларацию конституционных принципов.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня на специальной сессии Народная скупщина Республики Сербской приняла Декларацию конституционных принципов. Об этом...

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В принятой парламентом боснийских сербов Декларации Народная скупщина поручила правительству в ​​координации с президентом в течение полугода подготовить текст Конституции, который подтвердит все полномочия Республики Сербской, за исключением тех, которые изначально принадлежат БиГ. Также Народная скупщина отозвала соглашении об общей армии БиГ, общего Судебного и прокурорского совета и передаче Сараево косвенного налогообложения.

При этом на столь ответственном заседании Народной скупщины РС не обошлось без скандала – ряд оппозиционных правящему Союзу независимых социал-демократов (СНСД) партий, включая крупнейшую оппонирующую власти Сербскую демократическую партию (СДС), отказались принимать участие в голосовании, покинув зал заседаний, совершив тем самым акт предательства национальных интересов.

«Мы не придадим легитимности тому, что делают Милорад Додик и его коалиция», – заявил прессе лидер «демократов» Мирко Шарович.

Тем не менее, демарш оппозиционеров не смог сорвать голосование в Народной скупщине, необходимый кворум был достигнут.

«Никто не имеет права говорить нам, что мы не имеем права требовать соблюдения Конституции и Дейтонского соглашения. Мы также требуем, чтобы нас уважали как государствообразующий народ. И бошняки, как самые многочисленные, несут наибольшую ответственность за ситуацию в БиГ, как и сербы в Республике Сербской», – прокомментировал голосование председатель правительства РС Радован Вишкович.

Напомним, что решениями так называемых Верховных представителей по БиГ – западных колониальных надсмотрщиков за страной, Республика Сербская была лишена 68 своих полномочий, декларированных Дейтонскими соглашениями и боснийской Конституцией, переданных контролируемому бошнякской элитой Сараево.

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