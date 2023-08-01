Народное собрание Гагаузии может быть распущено

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Сегодня, 1 августа, состоится заседание Лингвистической комиссии Народного собрания Гагаузии по проверке владения гагаузским языком кандидатами на должности в Исполкоме автономии, назначенными башканом Евгенией Гуцул.

Закон о сохранении и развитии гагаузского языка требует владения языком от всех должностных лиц автономии. Вопрос в том, все ли новопредставленные члены Исполкома способны подтвердить свое знание гагаузского языка. Сомнение в этом стало одним из главных аргументов для большинства членов Народного собрания, отказавшихся включать вопрос об утверждении нового состава Исполкома в повестку дня заседания.

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Примечательно, что статья 68 часть 10 Уложения Гагаузии наделяет башкана правом досрочно распустить Народное собрание в случае невозможности формирования Исполнительного комитета в течение 45 дней после внесения предложения о его составе.

При этом оговаривается, что НСГ может быть распущено только после отклонения не менее двух раз предложения башкана по составу Исполкома.

После того как молдавский парламент ввел режим люстрации для бывших членов запрещенной в Молдове партии «Шор», Евгения Гуцул перешла в статус «хромой утки»: вероятно, она попадет под запрет бывшим избранным лицам от этого политформирования баллотироваться на срок до 5 лет.

Тем не менее, ее противники не учитывают, что этот откровенно дискриминационный, антидемократический закон может быть отменен новым составом парламента страны уже через 2 года. И в любом случае, для продолжения своей политической карьеры Гуцул должна продемонстрировать свою силу, решимость и властные качества.