«Народные пожертвования на армию при живых олигархах – это дикость» – Кедми

24.10.2022  15:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Финансы


Всё, что нужно для военнослужащих ВС РФ, должно закупать министерство обороны, а если не хватает средств, необходимо подключать к делу российских олигархов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всё, что нужно для военнослужащих ВС РФ, должно закупать министерство обороны, а если не...

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«Я не думаю, что 300 тысяч взяли для того, чтобы держать позиции, нет, это ошибка. Это совершенно для другого. Удержать могли и с тем, что есть. Взяли для другой цели. Это мы увидим в середине ноября», – сказал эксперт.

«Меня ещё одна вещь удивляет. Вы с одобрением относитесь к тем, кто жертвуют на армию, покупают то, другое. Это же дикость. Всё, что требуется солдатам, должно покупать министерство обороны. Всё. Никакие частные пожертвования.

Хотите частные пожертвования? Может, вы объявите, если не хватает денег, заём, и пусть олигархи выложат свои деньги, которые им не на что тратить. И пусть те, кто хотят купить что-то для армии, пусть они купят заём, а дальше министерство обороны будет решать, если у него не хватает денег», – посоветовал Кедми.

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