«Народный контроль» и льготы – Анна Кузнецова посетила Кубань

23.07.2021, Москва, Андрей Соколов

Кубань всегда находилась на передовых ролях в сфере защиты прав детей и многодетных семей. В середине июля местный парламент принял поправки в региональный закон о многодетных семьях, позволяющий сохранить материальную поддержку, в том числе право на получение материнского капитала, при обучении ребенка на платной основе (ранее при такой форме обучения все выплаты прекращались).

22 июля уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прилетела в Краснодар. Утром она посетила городской рынок и сетевой магазин, и вместе с многодетной мамой, жительницей областного центра, сравнила цены на базовые продукты питания на этих торговых площадках. Пообщалась с продавцами и покупателями, представителями торговых сетей и администрации Краснодарского края.

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Уполномоченный по правам ребёнка отметила важность мер, принимаемых правительством России по стабилизации ситуации с ростом цен: «Семья с детьми, пожилой человек, кто бы то ни было – не должен сбивать ноги в поисках дешёвого товара. У него должна быть возможность прийти в одно место и купить всё, что ему необходимо – качественные продукты по доступной цене».

Было подчеркнуто, что важно не только сдерживать, но и снизить стоимость базовых продуктов питания, чтобы это снижение ощутила на себе каждая семья. Анна Кузнецова отметила, что в среднем цены на базовые продукты питания на рынке Краснодара, где представлена в основном фермерская продукция, ниже, чем в магазинах.

Также омбудсмен предложила организовать «народный контроль» – мониторинг цен, в котором могли бы принять участие родители – главные эксперты по ценам и качеству продуктов. Такой мониторинг можно было бы начать с Кубани. «Народный контроль» позволил бы оперативно реагировать на случаи резкого роста стоимости тех или иных базовых продуктов

Встреча с многодетными семьями Краснодарского края была насыщенной и прошла в теплой, семейной обстановке. Анна Кузнецова заявила о необходимости оплаты услуг нянь для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принятия федерального закона о едином статусе многодетных семей. Было подчеркнуто, что при условии воспитания большого количества детей – льготы становятся жизненно важными. Также было отмечено, что, несмотря на пандемию, и связанные с ней экономические трудности, количество многодетных семей в стране увеличилось на 13%.

В ходе встречи уполномоченного с губернатором, Вениамином Кондратьевым, было отмечено, что поддержка материнства и детства остается безусловным приоритетом социальной политики края, а количество многодетных семей в регионе выросло в 1,5 раза. Анна Кузнецова отметила важность поднятой губернатором темы и обозначила ряд вопросов, требующих поиска решений, как на региональном, так и на федеральном уровне.

В частности – предоставление многодетным семьям земельных участков. Реализация этой меры поддержки сопряжена с рядом проблем, которые актуальны для многих регионов: нехватка земель под строительство, отдаленность участков, отсутствие необходимой инфраструктуры и коммуникаций. Детский омбудсмен подчеркнула, что рост обращений в аппарат Уполномоченного по этим вопросам составил 19% и необходимо искать консолидированное решение, но и сами регионы могут вырабатывать те предложения, которые удобны конкретно для них.

Стоит сказать, что по данным губернатора Краснодарского края, с 2015 года многодетные кубанские семьи получили более 10,5 тысяч земельных участков. Было уделено внимание инициативе Анны Кузнецовой о создании в регионе института социальных нянь. При этом она подчеркнула, что данная мера должна быть альтернативой учреждениям с дошкольным образованием. Уполномоченный отметила: «программа хороша тем, что дает возможность семье конструктивно решать проблемы. Также эта мера в дальнейшем может стать альтернативой дошкольным учреждениям, у родителей будет выбор – определить ребенка в ясли или пригласить няню».

Это была плодотворная поездка. В ходе встреч было обсуждено и проработано множество вопросов: по контролю за ростом цен, что особенно важно для семей, попавших в трудные жизненные обстоятельства, льготам для детей и многодетных матерей, решению проблем с земельными участками для многодетных семей. И можно быть уверенным, что все эти проблемы не останутся без должного внимания.