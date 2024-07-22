«Народу не объяснишь, что рядом с фронтом опасно» – полковник Трухан

Российской армии приходится едва ли не силком эвакуировать людей из опасных прифронтовых районов.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать заявление Пескова об ограничении доступа граждан в некоторые пограничные сёла Белгородской области.

«На самом деле, это не имеет никаких других целей, кроме как убрать лишних людей оттуда. Чтобы не шарахались, и чтобы не гибли. Потому что там начинается история, когда уже люди переехали, отселились, а там надо скотинку покормить, а в огороде надо картошечки накопать, и начинается вот этот вот трафик непонятно зачем.

У нас народу это не объяснишь. Я знаю человека, у него родственники, у него скотный двор, там какая-то скотинка была недалеко до Работино. До сих пор ездят, как-то там пробираются на этом старом москвиче, с контролируемой нашей территории. Спрашивается – нахрена?», – возмутился полковник.