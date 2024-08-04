«Народу уже не во что верить, Зеленский превратился в бестолкового завхоза» – отставной «правосек»

Вадим Москаленко.  
04.08.2024 00:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Просроченный украинский президент Владимир Зеленский уже даже не пытается проявлять артистизм и что-то сделать с охватившим народ отчаянием. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший спикер запрещенного в России «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский уже даже не пытается проявлять артистизм и что-то сделать...

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«Последнюю неделю я смотрю каждое вечернее обращение президента. И могу сказать, что они банальные – это отчёт завхоза, который рассказывает: «Это сделано, это сделано, это сделано». Куда нас ведут – вообще непонятно.

Сценарии могут быть какими угодно. Потому что Сырский говорит: «Мы будем биться за границы 1991 года». А Зеленский говорит: «Мы можем сесть за стол переговоров даже без выведения войск оккупантов с Украины, мы можем договориться даже без выхода на границы 1991 года»…

«Люди не могут понять, куда мы движемся, к чему готовиться, во что верить. Ты это понимаешь, я понимаю, люди это видят. Неужели в Офисе президента сидят такие идиоты, что не могут понять, что нужно делать выводы и что-то менять? Потому что ситуация для них катастрофическая.

Мне их будущее – до одного места, но проблема в том, что это влияет на ситуацию Украины, и это самое плохое. Потому что мы все – заложники этой ситуации», – жаловался нацик.

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