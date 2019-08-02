Народы бывшего Союза с надеждой смотрят на Россию – грузинский политолог

02.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Будущее постсоветских стран и государств восточной Европы напрямую зависит от того, сможет ли Россия предложить что-то новое.

Об этом в интервью российскому журналисту Константину Семину заявил доктор политических наук Александр Чачия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, капиталистический строй пришел в упадок, а предложить достойную альтернативу ему может лишь Россия, чему и пытается помешать Запад.

«Почему важно для всех, что происходит в России? Потому что всем этим постсоветским, постсоциалистическим странам, они столкнутся с этим рано или поздно, вся восточная Европа столкнется – не будет восточная Европа жить так, как западная, много причин на то.

Но все эти постсоветские республики, здравомыслящие люди понимают, что все зависит от того, как будет развиваться Россия. Их будущее зависит от этого. Грузинское будущее, армянское, таджикское, казахское и так далее.

Мы зависим только от того, как будет здесь. Либо нас ждет колониальное, гнусное существование в роли шавок, которые под науськивание будут тявкать на Россию. Один укусит с одной стороны, другой – с другой. Пока они будут нужны, пока Россию надо будет кусать. Если покончат с Россией, то потом кусать не надо будет и все они будут не нужны, эти шавки.

Либо Россия предложит миру какую-то альтернативу, которую ждут все. Капитализм во всем мире зашел в тупик, мир не развивается в рамках капитализма. Он закончился. Нужно что-то новое, а новое по-привычке ждут от России. Только Россия смогла что-то новое предложить в 17-м году. И в войну только Советский Союз смог предложить», – заявил Чачия.

Пока же, по словам политолога, США продолжают грубо, но успешно обкатывать практику «цветных революций», которая была разработана ими еще в 60-е годы прошлого века для Латинской Америки и успешно применена в постсоветских странах.

«В течение почти 30-ти лет американцы формировали то, что называется сейчас политическим классом постсоветских республик. В частности, Грузию возьмем, Украину, если хотите. Формировали то, что сейчас называется политическим классом.

Подбирали мальчиков, девочек систематически из разного поколения, одни сменяли других, их вывозили, обучали, поддерживали материально, создавали эти неправительственные организации, на базе которых формировали политические партии, которые сменяли друг друга у власти.

Народ убеждается, что пришли какие-то идиоты, которые неизвестно куда ведут страну, что невозможно дальше жить.

Как только они чувствуют, что народ начинает гневаться, идут следующие, которые говорят: «Это очень плохие люди, они негодяи и мерзавцы, а вот мы хорошие». И американцы поддерживают их, а этим говорят: «Ребятки давайте, посторонитесь, новые пришли».

Потом то же самое. Это, как правило хватает на два-три года заряда, веры людей в то, что эти новые. А потом – новый эшелон.

Эта глубоко эшелонированная система работает. Украинские выборы это продемонстрировали и грузинская политическая жизнь это демонстрирует», – подытожил Чачия.