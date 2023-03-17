Народы Запада выступают за продолжение конфликта с Россией – соцопрос

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Несмотря на экономический кризис, политическую нестабильность и огромные издержки, большинство жителей стран-членов ЕС и НАТО выступают за продолжение конфронтации с Россией и хотят, чтобы Киев продолжал войну.

Об этом в ходе совещания в Совете Федерации рассказал российский социолог Андрей Милёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе собрания Милёхин презентовал доклад «Кризис опросов: как западные рейтинги превращаются в манипуляцию. По результатам мировых и российских исследований общественного мнения», подготовленный исследовательским холдингом «РОМИР».

«Предлагалось три варианта: Военный конфликт должен быть остановлен как можно быстрее, даже если Украина проиграет войну; нужно установить западное влияние, и конфликт на Украине – это как раз реализация этого желания; Украине надо отстаивать территориальную целостность даже ценой затягивания военных действий, увеличения числа жертв и беженцев. Если в Индии, Турции, России и Китае большая часть опрошенных отвечает про необходимость скорейшей остановки конфликта. В России часто выбирается и второй вариант, это результат, в том числе и пропаганды. А страны ЕС, Великобритания и США, большая часть, хоть и далеко не все, отвечает, что Украина, несмотря на все жертвы, должна продолжать оказывать сопротивление», – сказал социолог.

Также оказалось, что в странах западного блока более 50% опрошенных воспринимают Россию как противника, и менее 15% видят в ней союзника или партнёра.

Прямо противоположное общественное мнение в Турции, Индии и Китае – там более 60% населения настроены дружелюбно по отношению к РФ.

«Для граждан США, Евросоюза и Великобритании выбор сделан, он принципиально отличается от того, что было три года назад, и совершенно отличается от того, что было десять лет назад. А граждане Индии, Китая и Турции практически не воспринимают Россию как противника или даже как соперника. В большинстве своём видят как союзника либо партнёра», – добавил Милёхин.

Такие настроения отображаются и в более практичных вопросах – так, более 60% опрошенных в странах западного блока, несмотря на экономический кризис, выступают против покупки российских энергоресурсов.