«Нарративы КГБ!» – заикнувшийся о языковом расколе депутат спровоцировал истерику в Раде

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутаты Верховной рады осудили спикера парламента Руслана Стефанчука за то, что он не прервал их коллегу, который в своём выступлении позволил себе сказать, что на Украине есть проблемы с языком и религией.

В немилость попал депутат группы «Видновлення Украины» Анатолий Бурмич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Бывшего представителя ОПЗЖ Бурмича, который критиковал действующий закон о мобилизации, толком никто не слушал, пока он не заикнулся о «запретном».

«Запугивают людей, когда у нас по статистике 14 миллионов находятся за чертой бедности. У нас сегодня в тылу никто не объединяет людей, а наоборот, сталкивают лбами на религиозной основе, на языковой основе. Очень много патриотов, у которых дети охраняют их деньги за границей, а они рассказывают, что надо защищать. Покажите, пожалуйста, пример личный. Не хотят. Потому что лучше награбленные деньги, чтобы хранились там. Это предательство, я считаю», – вещал Бурмич.

На словах о языке и религии со стороны депутатов «Европейской солидарности» начали звучать выкрики «Ганьба!» и «Зрада!». Спикер Руслан Стефанчук призвал к тишине.

«Уважаемые коллеги, я попрошу тишину в зале. Я призывал бы все-таки стараться сохранять единство, которое существует здесь. Всем сохранять единство», – сказал Стефанчук.

Эти слова очень разозлили главу комитета Верховной рады по свободе слова, депутата Ярослава Юрчишина.

«Есть давняя традиция: тот, кто объединяется с врагами, в конечном варианте проигрывает. Поэтому если призываем к единству, давайте объединяться все на базе украинского интереса. А те, кто где, действовал или хочет действовать на базе интереса российского, в принципе, должны быть там, где их предыдущий глава, пан Медведчук, как можно дальше», – заявил Юрчишин.

Также возмущения высказала депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. Она предъявила претензии спикеру Рады за то, что тот не сделал «нарушителю» замечание за распространения «нарративов КГБ».

«Только что с трибуны Верховной рады опезежист Бурмич раскалывал страну, заявив, что на Украине вроде бы есть раскол по языковому и религиозному признаку. Это абсолютные нарративы Кремля, а не свобода слова и плюрализм! Единственной угрозой и расколом для нас являются российские ракеты. С трибуны Верховной рады бывший представитель КГБ продолжает продвигать нарративы КГБ о том, что у нас раскол по языковому и религиозному признаку, а вы ему не сделали ни одного замечания», – набросилась Геращенко на Стефанчука.