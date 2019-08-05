Наруководили: пляжи Севастополя утонули в дерьме

05.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Роспотребнадзор запретил купание практически на всех пляжах Южной стороны Севастополя из-за выброса нечистот.

Запрет касается пляжей Фиолента, Балаклавы, Голубой и Казачьей бухты, парка Победы и Омеги, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Первыми тревогу забили ученые севастопольского Морского гидрофизического института. Они предоставили СМИ снимки из космоса, на которых виден прорыв трубы глубоководного выпуска КОС «Южные» на расстоянии 750 м от берега на глубине 36 метров в Голубой бухте.

В результате прорыва более 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе.

По словам заместителя директора Морского гидрофизического института РАН Антона Георга-Копулоса состояние воды на пляжах сейчас хуже, чем в Севастопольской бухте, где расположен порт и высока антропогенная нагрузка.

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято решение наложить хомут на трубу с нечистотами.

Система глубоководного сброса канализационных стоков была построена в 80-х годах. Трубу вывели на расстояние трех с половиной километров от берега, на глубине около ста метров.

В 2003 году труба была повреждена рыболовецким судном. Из этого сдвига сейчас нечистоты извергаются в море.

Ежегодно 25 млн кубометров стоков Севастополя не проходит надлежащей очистки и в таком виде сбрасывается в море.

Строительство очистных сооружений, которые должны были решить эту проблему, было сорвано в прошлом году.

2 млрд рублей, выделенных в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя, по милости правительства уволенного губернатора Дмитрия Овсянникова – «сгорели» в ОФК-банке, у которого отозвали лицензию.