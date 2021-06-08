«Нарушение международного права». Республика Сербская пошла против воли США

08.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик сказал послу США в БиГ Эрику Нельсону о том, что новый Верховный представитель Кристиан Шмидт неприемлем для Республики Сербской.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Додика, он сообщил Нельсону, что назначение Шмидта на заседании Совета по выполнению мирного соглашения в БиГ Верховным представителем нарушает международное право. В ответ американский посол сказал ему, что назначение состоялось и теперь страна должна сосредоточиться на «построении функциональной БиГ».

«То есть функциональная БиГ означает унитарную БиГ?, – задал Додик вопрос своему собеседнику, добавив что функциональная БиГ невозможна. И указал на то, что США, написавшие и реализовавшие Дейтонское соглашение, не должны нарушать его.

«Мы примем каждого законно избранного Верховного представителя и будем сотрудничать с ним в соответствии с Дейтонским соглашением. Но этот институт был введен приложением 10 к Дейтонскому соглашению, в котором говорится, что стороны – Сербия, Хорватия, Республика Сербская, Федерация БиГ и совместный голос БиГ, должны согласовать и представить Совету безопасности ООН кандидата, которого впоследствии должны утвердить резолюцией», – добавил Додик, дав понять, что ничего из этой процедуры выполнено не было.