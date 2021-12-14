Нарушение норм международного права: Захарова раскритиковала санкции ЕС к «ЧВК Вагнера»
Европейские чиновники нарушили основополагающие нормы международного права введением санкций против граждан и организаций, связанных с «ЧВК Вагнера».
Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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Евросоюз продолжает практику введения необоснованных и нелегитимных ограничений, отметила дипломат. Она уверена, что санкции были сформированы на основании желания отдельных европейских государств вернуть колониальные владения.
«Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению. Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику. Это – прямое нарушение основополагающих норм международного права», – заявила Захарова.
Подобного мнения придерживается военный эксперт Борис Рожин. Он считает, что власти Франции используют ЕС для восстановления утраченного влияния в Африке:
«Санкции являются реакцией ЕС на то, что африканская страна Мали фактически выпадает из сферы влияния Франции. Малийское руководство предпочло договориться о сотрудничестве с русскими, поскольку французские миротворцы не демонстрируют серьезных успехов в борьбе с радикалами».
Санкции против россиян не могли не заметить заокеанские партнеры Евросоюза. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти всецело поддерживают озвученные в Брюсселе ограничительные меры, призывая всех партнеров подключиться к санкционной кампании.
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