Нарушение норм международного права: Захарова раскритиковала санкции ЕС к «ЧВК Вагнера»

14.12.2021  19:59 (Мск), Москва,
Иван Добровольский.  
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Африка, беспредел, Дзен, дискриминация, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Европейские чиновники нарушили основополагающие нормы международного права введением санкций против граждан и организаций, связанных с «ЧВК Вагнера».

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Европейские чиновники нарушили основополагающие нормы международного права введением санкций против граждан и организаций, связанных...

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Евросоюз продолжает практику введения необоснованных и нелегитимных ограничений, отметила дипломат. Она уверена, что санкции были сформированы на основании желания отдельных европейских государств вернуть колониальные владения.

«Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению. Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику. Это – прямое нарушение основополагающих норм международного права», – заявила Захарова.

Подобного мнения придерживается военный эксперт Борис Рожин. Он считает, что власти Франции используют ЕС для восстановления утраченного влияния в Африке:

«Санкции являются реакцией ЕС на то, что африканская страна Мали фактически выпадает из сферы влияния Франции. Малийское руководство предпочло договориться о сотрудничестве с русскими, поскольку французские миротворцы не демонстрируют серьезных успехов в борьбе с радикалами».

Санкции против россиян не могли не заметить заокеанские партнеры Евросоюза. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти всецело поддерживают озвученные в Брюсселе ограничительные меры, призывая всех партнеров подключиться к санкционной кампании.

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