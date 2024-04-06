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Страны коллективного Запада стремятся выработать обоснование грядущего подавления Приднестровья. С этой целью правящий режим Майи Санду в Молдове при активной поддержке США и ЕС начал раскручивать тему «нарушение прав человека в Приднестровье».

В Молдову прибыла с визитом руководитель Департамента по исполнению решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Клэр Ови. Она провела встречи с вице-премьером по реинтеграции РМ Олегом Серебряном и госсекретарём министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимиром Куком.

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Молдавские чиновники в ходе встречи с представительницей ЕСПЧ заявили о «явных тенденциях ухудшения ситуации» с соблюдением прав человека в Приднестровье и «проблемах, с которыми сталкиваются конституционные власти и правозащитники при оперативном вмешательстве в защиту нарушенных прав».

Были упомянуты дела Липовченко и Галабуденко против Республики Молдова и Российской Федерации (ЕСПЧ признал виновной Россию, но не Молдову), Катана, Мозера, Филипа, Негруцы и других лиц.

Стороны умолчали о систематическом нарушении прав человека в Молдове: попрание свободы слова, закрытие независимых телеканалов, преследование за инакомыслие, недопуск через Кишинёвский аэропорт людей, постоянно проживающих в Приднестровье, систематические оскорбления людей по этническому и языковому признаку.

Цель в другом: создать идейную основу для военного вторжения в Приднестровье в условиях труднодоступности региона для российских войск. План по ликвидации самоопределившейся республики будет обсуждаться в ближайший четверг, 11 апреля, в ходе «Форума по приднестровскому урегулированию» без участия представителей России и самого Приднестровья. В мероприятие примут участие политики из Молдовы, Украины, США, ЕС, а также ряд приднестровских предателей вроде бывшего министра информации Геннадия Чорбы.