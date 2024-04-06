«Нарушение прав человека в Приднестровье» – предлог для вторжения

Алексей Логофет.  
06.04.2024 14:53
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 102
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье


Страны коллективного Запада стремятся выработать обоснование грядущего подавления Приднестровья. С этой целью правящий режим Майи Санду в Молдове при активной поддержке США и ЕС начал раскручивать тему «нарушение прав человека в Приднестровье».

В Молдову прибыла с визитом руководитель Департамента по исполнению решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Клэр Ови. Она провела встречи с вице-премьером по реинтеграции РМ Олегом Серебряном и госсекретарём министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимиром Куком.

Страны коллективного Запада стремятся выработать обоснование грядущего подавления Приднестровья. С этой целью правящий режим...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Молдавские чиновники в ходе встречи с представительницей ЕСПЧ заявили о «явных тенденциях ухудшения ситуации» с соблюдением прав человека в Приднестровье и «проблемах, с которыми сталкиваются конституционные власти и правозащитники при оперативном вмешательстве в защиту нарушенных прав».

Были упомянуты дела Липовченко и Галабуденко против Республики Молдова и Российской Федерации (ЕСПЧ признал виновной Россию, но не Молдову), Катана, Мозера, Филипа, Негруцы и других лиц.

Стороны умолчали о систематическом нарушении прав человека в Молдове: попрание свободы слова, закрытие независимых телеканалов, преследование за инакомыслие, недопуск через Кишинёвский аэропорт людей, постоянно проживающих в Приднестровье, систематические оскорбления людей по этническому и языковому признаку.

Цель в другом: создать идейную основу для военного вторжения в Приднестровье в условиях труднодоступности региона для российских войск. План по ликвидации самоопределившейся республики будет обсуждаться в ближайший четверг, 11 апреля, в ходе «Форума по приднестровскому урегулированию» без участия представителей России и самого Приднестровья. В мероприятие примут участие политики из Молдовы, Украины, США, ЕС, а также ряд приднестровских предателей вроде бывшего министра информации Геннадия Чорбы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть