«Нарушения прав русских – это не повод их защищать» – экс-представитель Украины при ЕС и НАТО

20.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Нарушения прав русскоязычного населения на Украине мало того, что лишено доказательств, – это исключительно внутреннее дело страны, во что никому не следует вмешиваться.

Об этом на брифинге в Киеве заявил бывший представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основанием и причиной для вооруженной агрессии России против Украины было что? Была ссылка на якобы существующие нарушения прав русскоязычного населения. Это была основная причина формальная, сформулированная в постановлении Госдумы и в обращении Путина к ГД.

Но, во-первых, международное право, в частности, положение в резолюции Генеральной ассамблеи ООН 1972 года об определении агрессии говорит, что агрессия не может быть оправдана никакими обстоятельствами, никакими причинами. Это первое.

Во-вторых, и это главное. Все международные мониторинговые институции, которые изучали положение на Украине прав человека, никогда, ни в каком документе не фиксировали нарушения прав русскоговорящего населения в любых регионах Украины.

В международном суде по правам человека, Страсбургском суде нет ни одного иска, в котором бы говорилось, что на Украине нарушаются права русскоязычного населения. Это вообще не причина, понимаете», – рассуждает Василенко.

Отметим, что кроме Москвы, на дискриминацию нацменьшинств на Украине постоянно обращает внимание Венгрия.