«Нарушив нормы международного гуманитарного права». ВСУ расстреляли борющихся с пожаром бойцов ДНР

Новости Украины

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Украинские боевики открыли огонь по защитникам Донбасса, которые тушили пожар, чтобы огонь не перекинулся на гражданскую инфраструктуру.

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Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ведомстве сообщили, что, воспользовавшись метеоусловиями, украинские боевики 58 бригады по приказу комбрига осуществили поджёг сухой травы в межпозиционном пространстве в районе населённого пункта Пески.

В связи с тем, что пламя начало быстро перекидываться в направлении гражданской инфраструктуры на окраине Донецка, бойцы ДНР с целью защиты населения экстренно приступили к тушению пожара.

«Нарушив нормы международного гуманитарного права, боевики 16 батальона 58 бригады целенаправленно открыли огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам. С прискорбием сообщаем, что в результате обстрела погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего», – добавили в пресс-службе.

При этом там отметили, что во время обстрела Представительство ДНР в СЦКК запросило режим тишины, однако украинская сторона в очередной раз проигнорировала этот запрос.