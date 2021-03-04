Подпишись на рассылку
04.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

Нарусова повторно обозвала пикетчика бомжом


Мама скандальной телеведущей Ксении Собчак и сенатор РФ Людмила Нарусова вновь уничижительно высказалась в адрес мужчины, стоявшего с одиночным пикетом на ступенях Совета Федерации 2 марта.

Свое мнение Нарусова повторила сегодня в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я иду на комитет. На ступенях стоит человек – я это повторю совершенно спокойно – совершенно какого-то бомжового вида, не очень чистый, чесанный и прочее с плакатом, в котором обвиняет Горбачева в том, что тот агент мирового империализма,сионизма и требует его судить судом истории и народа. Я не знаю, от чьего имени он выступает. Какой-то совершенно маразматический текст.

Моя реакция касалась не самого пикета, а того, что если этот человек в течение некоторого времени стоит на ступенях Совета Федерации, а нас там очень серьезно охраняют. Если бы стал человек в поддержку Навального, он бы не простоял и десяти минут. Этот стоит довольно долго, кстати, не один день. Раньше у него были другие лозунги», – сказала Нарусова.

Она возмущена тем, что Совет Федерации не поздравил Михаила Горбачева с 90-летием.

Сенатор высказала предположение, что заседание комитета по конституционному законодательству кто-то специально «услужливо записал и слил в интернет», вырвав фразу из контекста, чтобы ее подставить. Это не соответствует действительности: записи заседаний всех комитетов СовФеда можно посмотреть на его youtube-канале.

«Я не понимаю, почему я должна оправдываться за свое полушутливое предложение», – сказала Нарусова.

«Какую же несусветную чушь несет Нарусова в свое оправдание.


Не могут чиновники, депутаты и сенаторы публично называть граждан России «бомжеватыми». Даже в шутку. Даже если им не понравился конкретный гражданин. И уж тем более, если этот гражданин высказывает свою точку зрения на политику или о политиках», – прокомментировал эфир в своем телеграм-канале политолог Алексей Чеснаков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть