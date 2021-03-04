Нарусова повторно обозвала пикетчика бомжом

04.03.2021, Москва, Елена Острякова

Мама скандальной телеведущей Ксении Собчак и сенатор РФ Людмила Нарусова вновь уничижительно высказалась в адрес мужчины, стоявшего с одиночным пикетом на ступенях Совета Федерации 2 марта.

Свое мнение Нарусова повторила сегодня в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я иду на комитет. На ступенях стоит человек – я это повторю совершенно спокойно – совершенно какого-то бомжового вида, не очень чистый, чесанный и прочее с плакатом, в котором обвиняет Горбачева в том, что тот агент мирового империализма,сионизма и требует его судить судом истории и народа. Я не знаю, от чьего имени он выступает. Какой-то совершенно маразматический текст.

Моя реакция касалась не самого пикета, а того, что если этот человек в течение некоторого времени стоит на ступенях Совета Федерации, а нас там очень серьезно охраняют. Если бы стал человек в поддержку Навального, он бы не простоял и десяти минут. Этот стоит довольно долго, кстати, не один день. Раньше у него были другие лозунги», – сказала Нарусова.

Она возмущена тем, что Совет Федерации не поздравил Михаила Горбачева с 90-летием.

Сенатор высказала предположение, что заседание комитета по конституционному законодательству кто-то специально «услужливо записал и слил в интернет», вырвав фразу из контекста, чтобы ее подставить. Это не соответствует действительности: записи заседаний всех комитетов СовФеда можно посмотреть на его youtube-канале.

«Я не понимаю, почему я должна оправдываться за свое полушутливое предложение», – сказала Нарусова.

«Какую же несусветную чушь несет Нарусова в свое оправдание.



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Не могут чиновники, депутаты и сенаторы публично называть граждан России «бомжеватыми». Даже в шутку. Даже если им не понравился конкретный гражданин. И уж тем более, если этот гражданин высказывает свою точку зрения на политику или о политиках», – прокомментировал эфир в своем телеграм-канале политолог Алексей Чеснаков.