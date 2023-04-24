Нарусова раздувает потушенный скандал вокруг дочери отца-рецидивиста

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Мать тележурналистки Ксении Собчак, сенатор РФ Людмила Нарусова намерена вновь раздуть скандал вокруг 13-летней Маши Москалевой, который недавно был разрешен властями, а до этого усиленно раздувался либеральной оппозицией.

Об этом она заявила в интервью ютуб-каналу «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу заранее говорить о том, что я буду делать, но на следующей неделе я собираюсь в Тулу. Я хочу встретиться с этой девочкой и некоторые меры провести. Не буду сейчас говорить, какие. Если позволят», – сказала Нарусова.

Сенатор намеренно или по незнанию перевирает обстоятельство дела Маши, утверждая, что ее отец Алексей Москалев получил тюремный срок за то, его дочь принесла в школу «антивоенный» рисунок с украинскими флагами.

На самом деле Москалев был осужден за систематическую дискредитацию российской армии в социальных сетях. Первый административный штраф его не остановил. Уже после решения суда Москалев бежал из-под домашнего ареста. Спустя несколько дней он был задержан в Белоруссии и возвращен в Россию.

Два года за дискредитацию армии это не первый срок Москалева. Он уже получал условные сроки за кражу домашней птицы и за незаконное лишение свободы. Также на него налагался крупный административный штраф за незаконную врезку в газопровод.

Телеканал «Царьград» предполагает, что активностью в соцсетях Москалев занялся не просто так. При обыске у него было найдено 3 тыс долларов, что при наличии давно неоплачиваемых коммунальных долгов выглядит странно. Возможно отец спровоцировал Машу на демонстрацию в школе «антивоенного» рисунка в рамках оплаченной кем-то кампании. Вообще-то девочка перманентно прогуливала занятия.

В любом случае инцидент с рисунком стал только поводом для изъятия Маши у отца и передачи ее в приют. Семья давно находилась на учете, семья в социально опасном положении, отца неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В приюте Маша пробыла недолго. Ее мать Ольга Ситчихина забрала дочь из социально-реабилитационного центра к себе в Тамбовскую область и занялась ее воспитанием. Девочка вернулась к учебе. По этой причине Ефремовский межрайонный суд прекратил производство по гражданскому делу об ограничении в родительских правах родителей Маши.

Что будет делать сенатор Нарусова в Туле, если девочка, которую она собирается защищать, находится в Тамбове, пока неизвестно.