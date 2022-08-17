Нарва ответила презрением эстонскому фашистскому режиму за снос танка Т-34

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Всю прошедшую ночь жители эстонского города Нарва несли цветы и свечи к месту снесенного властями памятника советским воинам освободителям – танка Т-34-85. Днем там на митинг собралось порядка 200 человек, но еще сотни людей продолжали возлагать цветы.

Вчерашний снос танка тянул на полноценную спецоперацию эстонских вооруженных сил. С утра полиция оцепила территорию вокруг трёх советских монументов на дороге Нарва — Нарва-Йыэсуу, туда пригнали спецтехнику. Был введен комендантский час. К танку-памятнику в Нарве утром приехало 20 машин специальных служб Эстонии, две собаки.

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Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Над памятником кружил самолет погранохраны. Демонтаж проводили Силы обороны Эстонии. Военнослужащие действовали в масках-балаклавах.

На время спецоперации Эстония закрыла мост между Ивангородом и Нарвой на российско-эстонской границе «без ориентира во времени», объяснив это обновлением софта. Автобусы с туристами, которые следовали из Таллинна в Санкт-Петербург, разворачивали.

Ранее о своем неприятии решения таллинских властей заявили собрание и мэрия Нарвы.

«Мы не будем переносить, красить танк в розовый или отвозить его в Нарвскую крепость», — заявила мэр города Катри Райк.

По ее мнению легендарный танк — часть идентичности русского населения.

Премьер Эстонии Кая Каллас демонстративно проигнорировала мнение местных властей. Она заявила, что Эстония избавится от всех советских памятников, точное количество которых она даже не смогла назвать – то ли 200, то ли 400.

«Нарва отказалась от принятия решений. Намерения правительства были очень ясными: убрать советские памятники… Это значит, что танк не может, по моей оценке, остаться где-то в Нарве. Это нужно, чтобы не дать разжечь ненависть в обществе», – заявила Каллас.

Т-34, который эстонские власти считают «символом агрессии», доставят в военный музей в Виймси, а на месте захоронений будут установлены «нейтральные могильные знаки».

Каллас спрогнозировала, что Россия «воспользуется этой темой для своей пропаганды» и загодя проинформировала об этом союзников по НАТО.

«Я уже пообщалась с коллегами и союзниками, объяснив причины этого решения, чтобы картина была полной. Россия ведь ведет с нами информационную войну и пытается использовать такие вещи против нас. Россия грозила самым разным странам самыми разными шагами. Они хотят напугать нас, но мы не должны позволять этого делать. Мы должны обеспечить внутригосударственный мир. Эти шаги не должны стать предпосылкой. Это наши внутренние решения. Но Россия все равно попытается придать этому свой собственный нарратив», – сказала эстонский премьер.

«Фашизм вернулся. Надо отдать должное премьеру Эстонии. А ведь могла загнать всех русских в концлагерь или просто расстрелять. А так только танком обошлась. Хотя…», – прокомментировал снос танка профессор ВШЭ Андрей Суздальцев в своем ТГ-канале.

Мэр Катри Райк объявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на мартовских выборах в парламент Эстонии в знак протеста противе сноса танка-памятника.

«Сейчас я не представляю, как буду сидеть в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение», – заявила она.

Посольство РФ в Таллине выступило с заявлением.

«Слава Герострата не дает покоя нынешним эстонским властям. Жалкие попытки скрыть исторические факты и заставить человечество забыть о тех, кто ценой собственной жизни избавил его от ужасов фашизма, обречены на провал. Эта память будет передаваться из поколения в поколение, а имена тех, кто уничтожал памятники воинам-освободителям, займут заслуженное место на доске позора мировой истории», – написали дипломаты.

Курский губернатор Роман Старовойт предложил забрать демонтированный в Нарве советский танк Т-34.

«Мы готовы забрать легендарную “тридцать четверку” с тем, чтобы она заняла по-настоящему достойное и самое почетное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги», – заявил он.

Хакеры из KillNet решили отомстить и объявили о взломе более 200 интернет-ресурсов Эстонии. По их словам, кибератаке подверглись крупные банки, системы здравоохранения, образования, а также сайты государственных, коммерческих и других услуг.

Клининградский политолог Александр Носович прогнозирует, что последствия сноса танка для эстонской государственности могут быть даже более драматичными, чем демонтаж «Бронзового солдата» в Таллине.

«В демонтаже танка Т-34 в Нарве – ключ к пониманию пресловутой «нелояльности русских инородцев», которую год за годом обсуждают в Прибалтике. Да, местные русские зачастую не уважают и откровенно презирают эти страны и их правителей. Но последние сами делают все возможное, чтобы к ним относились с гадливостью, сочетая в своей политике трусость и мелкое подличанье. История с танком – явная тому иллюстрация. Сочетание откровенной трусости с непреодолимым желанием сделать гадость и порождают те самые презрение и отвращение. Станет ли сплошь русская Нарва более терпимой к Эстонскому государству после истории с Т-34 – вопрос риторический», – написал он.

Носович указывает, что в контексте эстонских событий по-новому звучит латвийская крысиная возня вокруг Памятника Освободителям Риги.

«Мэр Риги выразил желание не просто демонтировать мемориал, а распилить, отправить на переплавку, одним словом говоря – уничтожить. Это явная провокация русского бунта в Латвии к осенним парламентским выборам. Правда, сейчас этот бунт там считается маловероятным, потому что русская община в Латвии дезорганизована, лишена структуры и лидеров. Но так русская община в Эстонии политически организована и не была никогда…», – написал Носович.