Нарва, жди: «Россия будет вдохновляться делами Петра Великого – долго и упорно возвращать своё» – Путин

09.06.2022  18:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна


Петр I возвращал и укреплял территории, на долю современной России тоже выпала эта участь.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Петр I возвращал и укреплял территории, на долю современной России тоже выпала эта участь....

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«Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра Первого. Почти ничего не изменилось. Удивительно… как-то приходишь к этому осознанию. Петр Первый 21 год вел Северную войну. Казалось бы воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего не отторгал – он возвращал! Да, так и есть.

Все Приладожье, там, где сейчас Петербург основан. Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорским населением жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы. Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», – заключил Путин.

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