Нарвский сценарий: Прибалтийским лимитрофам грозит отсечение от НАТО

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Россия готовится отрезать прибалтийских лимитрофов от их хозяев в НАТО.

Об этом приглашенный научный сотрудник программы американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по Европе, России и Евразии Шон Монахан заявил в интервью ютуб-каналу Центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше предположение заключается в том, что самый – так называемый Нарвский сценарий, где Россия разжигает восстание этнических русских, наносит молниеносный удар по Нарве или по столице – Таллину или Риге (она пыталась сделать это на Украине с Киевом, что провалилось). Потом она захватывает 60-километровый Сувалкский коридор, который соединяет российское государство-клиента Белоруссию и анклав в Калининграде. Это отделит страны Балтии от Польши и остальой части НАТО», – сказал Монахан.

Он утверждает, что НАТО готово «сражаться сегодня вечером», но не готово к затяжной войне с Россией.