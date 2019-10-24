Нарышкин: ИГИЛ и НАТО общие противники для России и Сербии

24.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Боевики, воевавшие в ИГИЛ и других террористических организациях, возвращаются сейчас на Балканы, что обостряет ситуацию в регионе.

Об этом в интервью телеканалу РТС заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они ищут новое поле деятельности. Вот почему ситуация с безопасностью очень сложная как в Сербии, так и в России. Мы обмениваемся аналитическими оценками ситуации в условиях нестабильности. Мы проводим сложные совместные операции по защите законных иностранных, сербских и российских интересов», – сказал Нарышкин.

Он также рассказал, кто, кроме террористов, являются «совместными противниками» России и Сербии.

«Это те, кто 20 лет назад совершил ужасную агрессию против суверенного европейского государства, против Сербии, в результате которой погибли несколько тысяч человек и была уничтожена инфраструктура, а за это никто не ответил», – Нарышкин.