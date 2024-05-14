Нарышкин: Запад развяжет конфликт, как только сочтет это выгодным
Служба внешней разведки России располагает информацией о попытках Запада развязать полномасштабный конфликт, в том числе, с применением ядерного оружия.
Об этом на заседании Совета Федерации заявил кандидат на должность директора СВР Сергей Нарышкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов действительно считает возможным – для того, чтобы удержать свою гегемонию – развязать крупномасштабный военный конфликт. Цель состоит в том, чтобы входе этого конфликта существенным образом сократить и моральные, и материальные, и человеческие ресурсы геополитических стран-соперников Запада, чтобы они в результате этого конфликта потерпели поражение в борьбе за справедливый многополярный мир.
Есть веские основания считать, что такое действительно произойти может, если западный блок посчитает для себя это выгодным и в достаточной степени безопасным», – сказал Нарышкин.
Он заверил сенаторов, что ответственные мировые и региональные игроки не позволят реализовать эти планы. По словам Нарышкина, СВР продолжает поддерживать отношения с разведками недружественных стран, хотя и не в прежнем объеме.
Спасибо!
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