«Нас будут добивать в ближайшие месяцы» – украинский эксперт

Россия запустила свой ВПК и в ближайшие месяцы будет только усиливать удары по украинским военным объектам и инфраструктуре. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский политолог из Сум Виктор Бобыренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ближайшие три месяца нам будет очень плохо. Потому что враг будет накапливать ракеты, и будет пытаться развалить нашу инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. Второе. Они будут пытаться сделать пустыню в прифронтовых районах с низкой интенсивностью боевых действий – это на юг от Харькова и на северо-восток от Сум. И это будет нас ждать дальше – они будут нас бить снарядами, КАБами. КАБы уже долетают до Сум, то есть опасность будет, пока не придут F-16. И враг сейчас тренируется, пробует новые методы. И где-то в конце июня – начале августа начнётся их основное наступление. Возможно и раньше, в зависимости от того, какие у них будут плацдармы», – сказал Бобыренко.

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«Нас будут добивать, нам будут пытаться не давать жить, нас будут запугивать. И самое главное – надежды РФ на то, что власть и дальше будет делать трещины в обществе, множить разные противоположные справедливости, и таким образом дезориентировать общество. И я даже не знаю, что большая проблема – наступление под Часом Яром, или возможный раскол общества, который делает власть», – резюмировал политолог.