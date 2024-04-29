«Нас будут добивать в ближайшие месяцы» – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
29.04.2024 11:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1010
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия запустила свой ВПК и в ближайшие месяцы будет только усиливать удары по украинским военным объектам и инфраструктуре.  Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский политолог из Сум Виктор Бобыренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ближайшие три месяца нам будет очень плохо. Потому что враг будет накапливать ракеты, и будет пытаться развалить нашу инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. Второе. Они будут пытаться сделать пустыню в прифронтовых районах с низкой интенсивностью боевых действий – это на юг от Харькова и на северо-восток от Сум. И это будет нас ждать дальше – они будут нас бить снарядами, КАБами. КАБы уже долетают до Сум, то есть опасность будет, пока не придут F-16. И враг сейчас тренируется, пробует новые методы. И где-то в конце июня – начале августа начнётся их основное наступление. Возможно и раньше, в зависимости от того, какие у них будут плацдармы», – сказал Бобыренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Россия запустила свой ВПК и в ближайшие месяцы будет только усиливать удары по украинским военным...


«Нас будут добивать, нам будут пытаться не давать жить, нас будут запугивать. И самое главное – надежды РФ на то, что власть и дальше будет делать трещины в обществе, множить разные противоположные справедливости, и таким образом дезориентировать общество. И я даже не знаю, что большая проблема – наступление под Часом Яром, или возможный раскол общества, который делает власть», – резюмировал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть