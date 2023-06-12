«Нас будут грабить еще сильнее!»: в Киеве в ужасе от перспектив Украины

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Перед президентскими выборами 2024 года киевское руководство пустится во все тяжкие и начнёт изо всех сил грабить свою страну.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Штаты ставят вопрос [перед киевским руководством] так: вы не можете воровать деньги МВФ, гранты и кредиты, которые вы получаете, но можете вороват те деньги, которые вы соберёте со своего народа», – сказал эксперт.

«Как собрать побольше денег со своего народа? Для этого надо побольше налогов, тарифов. Война не имеет значения, вы всех можете обилетить, и всё, что вы с них украдёте – всё ваше. Потому что этой власти после весны 2024 года не будет, они отыграли свою роль. У них последняя задача – привести к власти приемника. Поэтому да, нас всех будут грабить ещё сильнее и сильнее, потому что им надо напоследок набить карманы. Всё, что делал Порошенко в последние годы перед выборами», – сказал Корнейчук.