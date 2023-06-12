«Нас будут грабить еще сильнее!»: в Киеве в ужасе от перспектив Украины

Вадим Москаленко.  
12.06.2023 17:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Украина


Перед президентскими выборами 2024 года киевское руководство пустится во все тяжкие и начнёт изо всех сил грабить свою страну.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед президентскими выборами 2024 года киевское руководство пустится во все тяжкие и начнёт изо...

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«Штаты ставят вопрос [перед киевским руководством] так: вы не можете воровать деньги МВФ, гранты и кредиты, которые вы получаете, но можете вороват те деньги, которые вы соберёте со своего народа», – сказал эксперт.

«Как собрать побольше денег со своего народа? Для этого надо побольше налогов, тарифов. Война не имеет значения, вы всех можете обилетить, и всё, что вы с них украдёте – всё ваше. Потому что этой власти после весны 2024 года не будет, они отыграли свою роль. У них последняя задача – привести к власти приемника.

Поэтому да, нас всех будут грабить ещё сильнее и сильнее, потому что им надо напоследок набить карманы. Всё, что делал Порошенко в последние годы перед выборами», – сказал Корнейчук.

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