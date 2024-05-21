«Нас далеко пошлют» – Кривонос объяснил, почему Рада не приглашает контингент НАТО

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Украина ещё не отработала своё пушечное мясо, чтобы приглашать на помощь иностранный контингент.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерала спросили, почему Верховная рада до сих пор не проголосовала за приглашение иностранного контингента на Украину.

«Во-первых, как можно запрашивать, когда мы не использовали ещё огромное количество собственных ресурсов? Когда мы находим причины избежать мобилизации чиновничьему аппарату, полицейскому, административному аппарату. Поверьте мне, западные партнёры знают ту численность, которую мы могли бы перевести в состав Вооружённых сил. Я уже не говорю о непопулярном, с точки зрения «зелёной власти», снижении возрастного ценза призыва», – отметил он.



«Много ещё чего мы не делаем. Поэтому не проблема обратиться, но проблема быть посланным вслед за российским кораблём», – сказал Кривонос.