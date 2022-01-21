«Нас держат за маргиналов»: в Словакии недовольны американцами

21.01.2022  10:59 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Россия


Решение Вашингтона не подключать ЕС к переговорам о гарантиях безопасности с РФ европейцы воспринимают с обидой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил участник комитета Европарламента по международным делам (AFET), словацкий политик Милан Урик

Решение Вашингтона не подключать ЕС к переговорам о гарантиях безопасности с РФ европейцы воспринимают...

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«В США расценивают европейский блок как что-то незначительное, маргинальное, не обладающее особым влиянием на международную политику. Эти переговоры показывают: Европа нужна Белому дому только для дипломатической поддержки в реализации его собственной стратегии», – сказал политик.

По его словам, если Европа выступит с отличной точкой зрения, из-за океана тут же напомнят об истинной природе взаимоотношений.

«В любом случае европейские представители должны в этих консультациях обсуждать свои интересы, хотя я и не уверен, что они смогут их отстоять. Формат не имеет значения; что важно, так это посылаемый сигнал о том, что европейцы здесь и что их беспокоит собственное будущее», – резюмировал Урик.

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