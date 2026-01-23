Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У России нет ни желания, ни сил, чтобы напасть на Европу.

Об этом депутат от «Альтернативы для Германии» Ханс Нойхофф заявил на заседании Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В настоящий момент странам ЕС, входящим в НАТО, ничего не угрожает. Россия не представляет для них угрозы. Как бы часто ни повторяли эту чушь, у России нет ни намерения, ни возможности успешно напасть на страну-члена НАТО или захватить ее. Российским войскам не удалось взять Донбасс, хотя это было заявленной целью российского руководства на протяжение четырех лет», – рассуждал Нойхофф.

Он раскритиковал власти ЕС за то, что они «закрывают глаза и принимают массовую нелегальную миграцию, не пытаются остановить исламизацию и радужные ценности, из-за которых молодежь не готова защищать Европу».