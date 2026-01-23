«Нас дурят! Русские в Берлине это чушь» – представитель АдГ

Елена Острякова.  
23.01.2026 19:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 288
 
Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У России нет ни желания, ни сил, чтобы напасть на Европу.

Об этом депутат от «Альтернативы для Германии» Ханс Нойхофф заявил на заседании Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В настоящий момент странам ЕС, входящим в НАТО, ничего не угрожает. Россия не представляет для них угрозы. Как бы часто ни повторяли эту чушь, у России нет ни намерения, ни возможности успешно напасть на страну-члена НАТО или захватить ее.

Российским войскам не удалось взять Донбасс, хотя это было заявленной целью российского руководства на протяжение четырех лет», – рассуждал Нойхофф.

Он раскритиковал власти ЕС за то, что они «закрывают глаза и принимают массовую нелегальную миграцию, не пытаются остановить исламизацию и радужные ценности, из-за которых молодежь не готова защищать Европу».

«Русские в Париже, русские в Берлине». Вы действительно верите, что это возможно? И зачем это России? Разве России нужно больше территорий? Разве России нужны редкоземельные металлы из Европы?

Коллеги, это абсурдный сценарий, который используется для того, чтобы запугать наше население и заставить его подчиниться. Он далек от реальности. С таким же успехом можно было сказать, что мы отбросим российские войска к границам 1991 года», – заметил Нойхофф.

