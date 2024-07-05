«Нас гонят на убой» – в Киеве возмущены разнузданной ложью Зеленского

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Владимир Зеленский врёт украинскому народу и всему миру о том, что у России якобы не осталось сил для продолжения СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неделю назад в своём выступлении Зеленский сказал, что Путин хочет закончить войну, потому что у него нет сил воевать. И вот у меня нет ощущения, что нас как-то оберегают. У меня складывается ощущение, что нас действительно ведут на убой. Несмотря ни на что, на убой», – сказал ведущий.

«Про «нет сил» мы в 22-м году слышали от Арестовича, в 23-м году от Подоляка, но в 24-м приходится самому Зеленскому это утверждать. Это серьезная заявка. Ведь президент Украины должен понимать, что каждое его слово, каждая его оценка – это не просто для своих сограждан или любителей политических текстов. Это источник информации и формулирование положений национального курса, с которым считаются другие национальные правительства. Грубо говоря, если где-то в Польше, во Франции обсуждаются последние позиции Украины, они обсуждаются через такие интервью. Вот там, например, они получают оценку, что в Киеве считают, что у России нет сил. Возможно, с этим согласятся. Возможно, у них будет альтернативная точка зрения… Мне почему-то кажется, что они будут исходить из каких-то других позиций, оценок. А на основании вот такого рода сопоставлений формируется отношение к нам», – отметил Ермолаев.