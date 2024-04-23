Нас готовят к «Стамбулу-2» – Лапин

Анатолий Лапин.  
23.04.2024 15:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1003
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Население Украины готовят к переговорам с Россией – для этого штатные пропагандисты Банковой запускают в эфир тезисы о том, что фронт посыпался, а страна теряет независимость.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший военнослужащий сформированного из майданщиков батальона «Айдар», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Украины готовят к переговорам с Россией – для этого штатные пропагандисты Банковой запускают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Лапина, именно с подготовкой к таким переговорам связан недавний эфир, который провела журналистка телеканала 1+1 Наталья Мосейчук с соответствующим названием.

«Нас тут готовят к переговорам, потому что выходит госпожа Мосийчук и рассказывает, что фронт посыпался, мы теряем независимость. Так звучал заголовок ее программы. Потом, конечно, извинилась, но извинения немногие услышали, а то, что фронт посыпался и мы теряем независимость, услышали все.

Так к чему нас готовят? Будет тяжело, фронт посыпался, теряем независимость, россияне давят, они мобилизуют полмиллиона. К чему нас готовят? Нас готовят к очень простой ситуации: давайте выдохнем и, возможно, как-нибудь договоримся – вот и все. Я считаю, что это все громкие процессы подготовки к «Стамбульским соглашениям-2», – заявил Лапин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть