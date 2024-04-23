Нас готовят к «Стамбулу-2» – Лапин

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Население Украины готовят к переговорам с Россией – для этого штатные пропагандисты Банковой запускают в эфир тезисы о том, что фронт посыпался, а страна теряет независимость.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший военнослужащий сформированного из майданщиков батальона «Айдар», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лапина, именно с подготовкой к таким переговорам связан недавний эфир, который провела журналистка телеканала 1+1 Наталья Мосейчук с соответствующим названием.

«Нас тут готовят к переговорам, потому что выходит госпожа Мосийчук и рассказывает, что фронт посыпался, мы теряем независимость. Так звучал заголовок ее программы. Потом, конечно, извинилась, но извинения немногие услышали, а то, что фронт посыпался и мы теряем независимость, услышали все. Так к чему нас готовят? Будет тяжело, фронт посыпался, теряем независимость, россияне давят, они мобилизуют полмиллиона. К чему нас готовят? Нас готовят к очень простой ситуации: давайте выдохнем и, возможно, как-нибудь договоримся – вот и все. Я считаю, что это все громкие процессы подготовки к «Стамбульским соглашениям-2», – заявил Лапин.