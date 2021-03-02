«Нас используют как подопытных крыс» – в охваченных эпидемией ВСУ массово отказываются от вакцинации

01.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Пока украинское руководство пытается наладить вакцинацию в ВСУ некачественным и опасным индийским препаратом «CoviShield», эпидемия коронавируса продолжает распространяться, скашивая сотни украинских военнослужащих в сутки.

Об этом сообщили в НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соединениях и частях вооруженных формирований Украины в зоне «ООС» сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. За последние сутки в генеральный штаб ВФУ поступили сведения о 124 военнослужащих с подтвержденным диагнозом «Covid-19».

В то же время, намерения военно-политического руководства Украины вакцинировать личный состав подчиненных соединений и частей в зоне «ООС» препаратом, не прошедшим обязательное лицензирование ВОЗ и способным привести к летальному исходу, требуют значительных затрат сил и средств.

По нашим данным, чтобы заставить военнослужащих пройти вакцинацию и оправдать Зеленского за поставку в страну низкокачественных препаратов от коронавирусной инфекции, генеральным штабом ВФУ разработан план информационно-пропагандистских мероприятий, согласно которому с 1 по 14 марта 2021 в зоне «ООС» будут работать журналисты десяти национальных и иностранных информационных изданий Украины.

Созданы пропагандистские группы и группы психологов для работы с военнослужащими в подразделениях. В военных госпиталях Мариуполя и Красноармейска 2 марта спланированы занятия с начальниками медицинских служб соединений и частей «ООС» по порядку работы с военнослужащими, отказывающиеся от вакцинации», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что многие сотрудники украинских госпиталей просто отказываются от вакцинации некачественным препаратом, поэтому командование ВСУ приняло решение принести в жертву обычных солдат.

«Проведение вакцинации подчинённого личного состава ОТГ «Восток» проводится на базе 66-го военного госпиталя города Красноармейск, куда поступили 7 200 доз вакцины индийского производства. Однако, 77 процентов медицинских работников, которые должны были пройти вакцинацию в период с 25 по 28 февраля, отказались от неё.

Жертвами следующей партии по получению дозы непроверенной вакцины станут бойцы 72 отдельной механизированной бригады ВФУ», – добавили в НМ ДНР.

Защитники Донбасса отметили, что даже командующий «ООС» генерал-лейтенант Владимир Кравченко выступил против использования индийской вакцины,

«В ходе совещания с начальниками служб штаба «ООС» генерал открыто выразил свое недовольство проводимой политикой правительства Украины, охарактеризовав её «как использование в качестве подопытных крыс», – резюмировали в ведомстве.