Нас используют как уголь, сгорающий в топке войны с Россией – Мосийчук

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Украинский народ используют как топливо, которое нужно для войны с Россией. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мосийчук пожаловался, что Запад дает Украине ровно столько оружия, чтобы хватило на продолжение войны, но не на ее завершение.

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«Нам дают помощь, дают вооружение для того, чтобы мы могли продолжать плюс/минус эффективную оборонительную деятельность, но не остановить врага, не остановить войну, не победить тем более в войне. Нашу нацию используют в качестве угля, который кидают в мангал для прожарки Российской Федерации. Да мне плевать на Российскую Федерацию, мне мой народ болит, который сгорает в этой войне, сгорает просто в пепел», – заявил Мосийчук.