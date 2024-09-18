Нас используют как уголь, сгорающий в топке войны с Россией – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
18.09.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Украинский народ используют как топливо, которое нужно для войны с Россией. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мосийчук пожаловался, что Запад дает Украине ровно столько оружия, чтобы хватило на продолжение войны, но не на ее завершение.

Украинский народ используют как топливо, которое нужно для войны с Россией. Об этом в...

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«Нам дают помощь, дают вооружение для того, чтобы мы могли продолжать плюс/минус эффективную оборонительную деятельность, но не остановить врага, не остановить войну, не победить тем более в войне. Нашу нацию используют в качестве угля, который кидают в мангал для прожарки Российской Федерации. Да мне плевать на Российскую Федерацию, мне мой народ болит, который сгорает в этой войне, сгорает просто в пепел», – заявил Мосийчук.

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