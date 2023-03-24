«Нас много, и терпение кончается!» – обиженная родня убитых нацистов угрожает Зе-власти

Украинское руководство не отдаёт должные почести погибшим боевикам нацбатов и террористического формирования «Азов». Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила мать ликвидированного «азовца» Вера Литвиненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Литвиненко рассказала, что её сын погиб год назад в Мариуполе, был кремирован, однако до сих пор не похоронен, потому что нет специализированного кладбища.

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«Я молчу о восьми годах войны, я скажу о годе полномасштабного вторжения, когда гибнут наши военные намного больше, чем все восемь лет. С лета поднимается вопрос о создании национального кладбища. Почему до сих пор мы не видим реакции от Министерства культуры, от киевского городского руководства? Почему мы не можем до них достучаться? Электронные письма летят в космос. Физические письма с подписями неделями гуляют по коридорам городского руководства. Почему до сих пор не сделаны шаги, а мы должны обивать пороги, стучаться, кричать, что это очень актуально, война не кончилась, наши воины продолжают гибнуть. Мы год ждём. У меня вопрос – когда нас услышат? Когда государство будет способно не только на словах поддерживать военных, но и на деле? Мы ждём действий, чтобы в этом году уже можно было похоронить наших погибших героев на национальном военном кладбище», – плакалась Литвиненко.

В свою очередь, Виктория Красовская, вдова погибшего там же, в Мариуполе, неонациста из «Азова» вообще притащила в студию урну с прахом.

«Почему у меня дома есть мемориал моему супругу, а цветы нам принести некуда? Почему уважаемое панство считает, что лучше застраивать город большими свечами, а не делать что-то действительно стоящее? У меня нет ответа. Хочу обратиться ко всем присутствующим, а также к депутатам – неужели вы считаете, что сохранили свою жизнь, если у вас есть деньги? Считаю, что нет. Терпение у людей, которым уже нечего терять, скоро кончится. Мы не пришли сюда просить. Мы пришли требовать ваших действий, потому что прошло столько время, а ответа нет. Уважаемое панство считает, что лучше им обогащаться, тратить деньги, что-то присваивать. На это всегда есть время, место, деньги, желание. Но вы не представляете себе, сколько людей находятся в таком состоянии, как мы. Нас очень много. И не надо нас злить», – пригрозила бандеровка.

Успокоить разгневанных родственников ликвиированных неонацистов попытался министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Мы здесь как раз и собрались для того, чтобы рассказать, каким мы видим решение, по крайней мере, проект решения, каким вы видим кладбище и как сделать условия для похорон уже в этом году», – сказал министр.

Тем не менее, по его словам, пока ещё нет даже утверждённого проекта – только планы и предложения. Речь идёт о Быковнянском мемориальном комплексе на окраине Киева – там достаточно свободного места для размещения ещё одного кладбища.

«Это место памяти расстрелянных во время сталинских репрессий украинцев, поляков. Мы думаем, что очень уместно рядом, в лесу, сделать и место памяти наших погибших военных», – добавил Ткаченко.