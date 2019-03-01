Нас могут использовать против России – белорусский президент

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Белоруссия не является «нахлебником» России, так как условия экономического сотрудничества с РФ для неё намного менее выгодны, чем для Вьетнама или вражеских США.

Об этом во время брифинга заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прекратите обвинять нас в нахлебничестве! Мы у вас никогда не были нахлебниками, и не будем. И когда народ это слышит, а особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов. Если вы нам выдали кредит на строительство атомной станции под 4,8%, а Вьетнаму и Армении – меньше трёх. Вопрос – почему? И под какой процент вы в Америке, у своих «врагов», держите миллиарды долларов? Меньше процента…

Кредитуют все, если есть какая-то лишняя копейка, и вы тоже. И вы выдали нам кредиты, и каждый день говорите: «Вот, это нахлебники, мы выдали им кредиты». Так мы вам миллиард долларов в год платим по всем этим процентам. А американцы вам дают десять миллионов за двести миллиардов долларов за десять миллиардов, или сколько вы там храните, и ещё неизвестно, чем это обернётся», – пожаловался президент РБ.

Также он предостерёг белорусов от судьбы Украины, которую погрузили в хаос и настроили против братской России.

«Мы не нахлебники и не партнёры, как у вас принято говорить, и это меня просто коробит. Мы родные люди. Мы готовы с вами сотрудничать, мы обречены жить вместе, и мы понимаем, не хуже вас, что там [на Западе] нас не ждут, мы там не нужны, пример тому – Украина. Нас могут просто использовать против России, и очень сильно. А мы устали от этого использования. Всю нашу историю нас где-то использовали, и ещё плёткой стегали, чтобы мы быстрее бежали туда, куда мы не хотим. Мы образованные люди, и делаем из этого определённые выводы. Поэтому давайте вместе. Мы знаем, что безопасность – это святое.

Я часто привожу в пример Украину: о каком там благосостоянии могут говорить и думать люди? они могут только думать о том, чтобы было тихо, и не только в Донбассе, но по всей Украине, потому что вздыбили эту страну, люди бедолаги мучаются», – добавил Лукашенко.