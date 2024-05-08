Нас может спасти только война НАТО и России – Дроздов

Тарас Стрельцов.  
08.05.2024 21:56
  (Мск) , Львов
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Для украинских неонацистов самым предпочтительным сценарием было бы начало крупномасштабной войны между Россией и странами НАТО.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для украинских неонацистов самым предпочтительным сценарием было бы начало крупномасштабной войны между Россией и...

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«Не могу дождаться, когда Россия ударит по Великобритании. Я пойду, куплю мешок попкорна, и буду ждать, руки потирать. Я дождаться не могу, когда наконец-то это произойдёт.

Прости Господи за грешный помысел, но я реально считаю, что если не будет ничего происходить, то безоговорочно всё идёт к очень плохому концу для нас. Если не случится ничего с привкусом форс-мажора, то всё неминуемо идёт к очень плохому концу для нас.

Я уже думаю, что если для введения войск НАТО нужен прорыв фронта, то может быстрее бы он и произошёл? Если ничего не будет происходить, то переговорных сценариев вообще не просматривается», – сказал Дроздов.

«Чем сейчас будет хуже, со всей этой эскалацией, тем оно может как раз переломать весь этот ход событий, который сейчас выглядит абсолютно беспросветно», – жаловался он.

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