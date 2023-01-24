«Нас на передовой очень много» – украинский гей-минометчик

Если все находящиеся на фронте представители ЛГБТ в рядах ВСУ громко заявят о себе, мир станет лучше, и будет гораздо веселее крушить «русню».

Об этом в эфире интернет-канала «Заборона» рассказал называющий себя «открытым геем» драматург из Киева, который вместе со своим партнёром после начала СВО вступил в тероборону ВСУ миномётчиком Александр Жуган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Геи здесь на передовой есть, и, если вы их не видите, присмотритесь внимательнее. Потому что, возможно, они прячутся, поскольку общество до сих пор враждебно воспринимает наличие геев среди любой прослойки общества. Что ваш сантехник, к которому вы обращаетесь, ваш электрик может быть геем или лесбиянкой. И так же в войне среди ТРОшников, среди военнослужащих могут быть геи или лесбиянки. И нас не так уж мало. К сожалению, не все из нас открытые, и это большая проблема. Нас 5-7 процентов от общей популяции», – сказал гомосексуалист.

ЛГБТ, пожалуйста, становитесь видимыми! Это очень сильно всем помогает. Короче, чем больше видимых ЛГБТ-людей, тем лучше становится мир. Не только вам станет лучше, но и всему миру, потому что все станут более терпимыми. Такой мой меседж. Давайте крушим русню, не боимся говорить о себе и о своих правах», – призвал Жуган.