«Нас не берут в НАТО, говорить не о чем» – Зеленский
Даже если американцы не видят Украину в НАТО, снимать этот вопрос с переговоров, вместо того, чтобы торговаться им с русскими, было со стороны Вашингтона не правильно.
Об этом заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Осло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, и мы считаем, что это бы решило много проблем и вопросов. Мы сегодня говорили [с премьер-министром Норвегии], когда люди ищут, как усилить нашу армию, усилить ПВО, как дать денег, как, чтобы военных было много, где проводить обучение, какой контингент должен быть, кто в небе, кто на море – а можно просто НАТО! Сделать НАТО. Это проще, меньше затрат и т.д.», – вещал клоун.
«Однако говорить не о чем. США как главный союзник в НАТО не поддерживает Украину в НАТО, на сегодня это так. Считаю, что нельзя просто так это дарить русским. Я считаю, что это большой подарок, что снимают эту тему с переговоров, я просто считаю, что это неправильно. Я так считаю!», – причитал Зеленский.
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