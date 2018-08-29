Нас не оскорбляет сапог НАТО, топчущий Киев – Порошенко

29.08.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Американские флаги во время парада в Киеве – это свидетельство поддержки Украины западными партнерами.

Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил в ходе 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Символично, что уже доброй традицией стало празднование Дня независимости в кругу искренних друзей и надежных союзников. Я не могу представить лучшего доказательства солидарности с Украиной, как присутствие флагов наших партнеров на параде в Киеве по случаю Дня независимости.

Ведь Россия боится сильной Украины, которую поддерживают преданные союзники. И именно то, как они орали по своим российским каналам, что НАТОвский сапог топчет украинский Крещатик, что американцы наконец прошлись в парадном строю по столице Украины, думают, что нас это оскорбляет … А на самом деле реакция была совершенно другой», – заявил Порошенко.