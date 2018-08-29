29.08.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Вооруженные силы, НАТО, Украина

Нас не оскорбляет сапог НАТО, топчущий Киев – Порошенко



Американские флаги во время парада в Киеве – это свидетельство поддержки Украины западными партнерами.

Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил в ходе 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«Символично, что уже доброй традицией стало празднование Дня независимости в кругу искренних друзей и надежных союзников. Я не могу представить лучшего доказательства солидарности с Украиной, как присутствие флагов наших партнеров на параде в Киеве по случаю Дня независимости.

Ведь Россия боится сильной Украины, которую поддерживают преданные союзники. И именно то, как они орали по своим российским каналам, что НАТОвский сапог топчет украинский Крещатик, что американцы наконец прошлись в парадном строю по столице Украины, думают, что нас это оскорбляет … А на самом деле реакция была совершенно другой», – заявил Порошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть