«Нас не примут в ЕС и НАТО» – Арестович

Вадим Москаленко.  
06.04.2024 21:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Украина


Никакого вступления Украины в ЕС и НАТО не будет, потому что страны Запада уже получили т «незалежной» то, что хотели.

Об этом в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакого вступления Украины в ЕС и НАТО не будет, потому что страны Запада уже...

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«Нас не примут в НАТО и ЕС. Эту мысль украинцам надо освоить. Любое моделирование показывает, что Евросоюз Украину не переварит. Начиная от аграрки, и заканчивая всем остальным.

Более того, если говорить совсем цинично, или реалистично, Украина уже дала главное, что могла дать Европейскому союзу. Это несколько миллионов белых европейцев-христиан. По некоторым данным, в Европе находятся 15 миллионов украинцев, это за двадцать лет выехавшие. Они прекрасно интегрируются, знают по два-три языка», – сказал Арестович.

«И они нас видят, как стальной барьер против России, который связывает и убирает Россию отсюда и навсегда. И в этом смысле готовы нам помогать», – добавил он.

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