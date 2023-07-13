«Нас не примут в НАТО, пока у власти Зеленский» – украинский генерал

Вадим Москаленко.  
13.07.2023 11:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Основным препятствием вступления Украины в НАТО является сумасшедшая и тотальная коррупция среди высших эшелонов украинской власти.

Об этом в эфире интернет-канала «NewsRoom» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основным препятствием вступления Украины в НАТО является сумасшедшая и тотальная коррупция среди высших эшелонов...

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«Ещё давно было понятно, что нас не пригласят [в НАТО]. Один из основных аргументов почему нас там не видят- требования для членства в НАТО заключаются не только в военной составляющей. Гораздо более значимы вопросы свободы слова, юридические вопросы, экономические.

И когда в стране за последние полгода постоянно идут скандалы в высших эшелонах власти, и об этом знает мировое сообщество, то кто возьмёт на себя обязательство взять такую страну в состав НАТО, обеспечивать её за счёт бюджета НАТО», – сказал Кривонос.

Он отметил, что Запад никогда не простит украинским политикам и олигархам расхищения средств, которые страны НАТО дали на войну с Россией.

«Это один из основных аргументов, под названием сумасшедшая коррупция в нашей стране. Все остальные аргументы можно как-то выровнять, но коррупцию в глазах наших западных партнёров оправдать невозможно…

Когда окружение нашего первого лица покрывает своих «побратимов», то ни о каком «хочу в НАТО» не будет и разговора. Для нас это холодный душ, который показывает реальное отношение западного сообщества к руководству нашей страны.

Европа и Америка очень недовольны лидерами украинского народа, которые с помощью информационных манипуляций пришли к власти. Нам чётко дали понять, что мы будем членами НАТО, но не при этом президенте», – подытожил генерал.

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