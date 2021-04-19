«Нас не уважает весь мир»: Украину оттёрли от дефицитных вакцин

19.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть провалила борьбу с пандемией коронавируса и как нищая стоит с протянутой рукой, прося вакцины.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Титаренко упрекнула руководство страны в том, что оно закупает дорогие и неэффективные вакцины, отказавшись при этом от производства российской «Спутник V» на своей территории.

«Год тому назад все началось, потом немножко затихло. Скажите, за этот год нельзя было приготовить больницы, выездные бригады, взять адреса, телефоны особо заражаемых, в возрасте людей – ничего не сделали, своровали эти деньги.

Они говорят: «По контрактам у нас столько-то, а дали нам столько-то». Так неужели ни Степанов (глава Минздрава Украины), ни парламент, ни Кабинет министров, ни сам Зеленский не видят, что нас не уважает весь мир? С нами подписывают контракт, нам говорят: «Да, мы поможем», но не помогают, нам дают не самое лучше – то, что просто другим дают как помощь, а мы еще за это дорого платим, я имею в виду индийскую вакцину. Нам предлагают «Спутник» – мы от него отказываемся, потому что мы все превращаем в политику.

Мы превратили сегодня жизнь каждого человека, живущего в этой стране, в политическое… Почему мы с протянутой рукой бегаем по всему миру: «Дайте нам вакцину». То мы берем эту вакцину, то берем ту. Кто нам поверит, что мы хотим лечить людей? Если мы колем человека в первый раз, мы должны этой же вакциной уколоть его и второй раз. Ложь на лжи, обман, коррупция, воровство, безграмотность. И они думают, что коронавирус и война все спишут. Наоборот, нет», – заявила Титаренко.