«Нас не видят даже в микроскоп» – в Киеве обсудили, как гадить неугодным европолитикам

Вадим Москаленко.  
25.10.2024 10:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


Украина не имеет достаточного политического ресурса, чтобы по своему желанию отстранять крупных западных чиновников.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский дипломат, бывший глава секретариата Совета Безопасности ООН Александр Мацука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не имеет достаточного политического ресурса, чтобы по своему желанию отстранять крупных западных чиновников....

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«Чтобы нам делать для отстранения подобных должностных лиц [неугодных европейских чиновников]? Наверное, начинать надо с Антониу Гутерриш. Чтобы они навели свою оптику, и разглядели, что где-то в центре Европы существует народ, который русские пытаются убить и уничтожить. Чтобы они увидели нас в свои микроскопы, что мы существуем, и нами нельзя пренебрегать. Существуют такие механизмы, чтобы сместить Гутерриша с должности, на которой он не должен находиться?» – спросил ведущий.

«К сожалению, механизма отстранения генсека не существует, его нужно создавать. Достаточно ли у нас политического ресурса для этого – я не верен», – пожаловался Мацука.

Он подчеркнул, что Украина в состоянии сделать множество пакостей тем западным политикам и чиновникам, политика которых не нравится бандеровцам.

«Надо выводить это в публичное пространство. Пока что я видел твит МИДа, в котором выражено неудовольствие тем, что он поехал в Казань. Я думаю. Нужна официальная вербальная нота в самых жёстких терминах. Надо требовать, чтобы этот документ был распространён как официальных документ ООН. Чтобы это был документ Совета безопасности и Генссамблеи.

И плюс, публично выступить для прессы, сделать жёсткое заявление. И заявить, что мы не видим смысла в дальнейшем контакте с этой личностью», – подытожил он.

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