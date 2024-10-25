«Нас не видят даже в микроскоп» – в Киеве обсудили, как гадить неугодным европолитикам

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Украина не имеет достаточного политического ресурса, чтобы по своему желанию отстранять крупных западных чиновников.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский дипломат, бывший глава секретариата Совета Безопасности ООН Александр Мацука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы нам делать для отстранения подобных должностных лиц [неугодных европейских чиновников]? Наверное, начинать надо с Антониу Гутерриш. Чтобы они навели свою оптику, и разглядели, что где-то в центре Европы существует народ, который русские пытаются убить и уничтожить. Чтобы они увидели нас в свои микроскопы, что мы существуем, и нами нельзя пренебрегать. Существуют такие механизмы, чтобы сместить Гутерриша с должности, на которой он не должен находиться?» – спросил ведущий. «К сожалению, механизма отстранения генсека не существует, его нужно создавать. Достаточно ли у нас политического ресурса для этого – я не верен», – пожаловался Мацука.

Он подчеркнул, что Украина в состоянии сделать множество пакостей тем западным политикам и чиновникам, политика которых не нравится бандеровцам.

«Надо выводить это в публичное пространство. Пока что я видел твит МИДа, в котором выражено неудовольствие тем, что он поехал в Казань. Я думаю. Нужна официальная вербальная нота в самых жёстких терминах. Надо требовать, чтобы этот документ был распространён как официальных документ ООН. Чтобы это был документ Совета безопасности и Генссамблеи. И плюс, публично выступить для прессы, сделать жёсткое заявление. И заявить, что мы не видим смысла в дальнейшем контакте с этой личностью», – подытожил он.