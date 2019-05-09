«Нас невозможно наклонить и свергнуть»: Лукашенко заявил, что не повторит судьбу Каддафи и Мадуро

09.05.2019, Киев, Елена Острякова

Белорусское государство невозможно “наклонить”, как это происходит в Венесуэле и Ливии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как вчера это началось и продолжается в Сирии, Ливии и других государствах», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси не просто предвидели, как будут развиваться конфликты в разных точках планеты, но и пережили эти события так или иначе.

«Все это мы пережили. По-моему, в 2010 году была последняя акция, где нас уже попытались свергнуть. Помните штурм Дома правительства. К резиденции Президента побоялись подойти. Мы все это пережили: и гибриды, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство», – сказал Лукашенко.

«Мы, как сейчас уже видно (большое видится на расстоянии), спасли свою страну. Даже если мы завтра уйдем на пенсию, мы можем сказать своим детям: берите, живите спокойно и мирно. Даже богатые, расположенные рядом государства думают: а что оставить детям? Мы этого избежали, поэтому нам это уже не страшно. Но об этом надо думать всегда, и мы это держим в уме», – добавил Александр Лукашенко.

В последние недели в Интернете распространяются слухи о том, что в Белоруссии был раскрыт заговор силовиков против президента. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась заявил, что эта информация, распространяемая в связи с делом экс-замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина, является чушью.

«Слухи и вбросы о каком-то заговоре в связи с этим делом – это чушь. В связи с данным уголовным делом нужно поменьше слушать вбросов и слухов, а пользоваться официальной информацией», – подчеркнул Зась.