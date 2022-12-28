«Нас ничто не должно связывать с врагом»: сумской гауляйтер форсирует дерусификацию

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В Сумской области планируют произвести 1400 переименований объектов топонимики, которые связаны с Россией и СССР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале рассказал глава военно-гражданской администрации Сумской области.

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«Продолжаем работу по дерусификации и лишению Сумщины последствий колониального прошлого. Рабочие группы территориальных общин сформировали более 1400 предложений по переименованиям. Более половины названий, связанных с Россией или Советским Союзом, уже изменены на украинские», – сообщил Живицкий.

Он уточнил, что лидерами этого процесса являются Сумская и Лебединская общины, где произошло 212 и 138 переименований соответственно.

При этом гауляйтер Сумщины обращает внимание, что 16 общин до сих пор не переименовали ни одного объекта топонимики.

Кроме того, есть 13 решений местных советов о переименованиях населенных пунктов, но окончательно новые названия должен утвердить парламент.

«С памятниками сложнее. Из 234 архитектурных объектов дерусифицировано только 4. Одна из главных причин такого медленного процесса состоит в том, что часть памятников является памятниками истории и культуры. А это требует большого количества согласований. На мой взгляд – работу по переименованию нужно максимально ускорить. Сумщину ничего не должно связывать с врагом», – резюмировал Живицкий.

Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Россией. После начала СВО значительная часть региона оказалась под контролем ВС РФ. Не встречая сопротивления, российские войска прошли через областной центр, но не оставили здесь гарнизон. Некоторое время в городе было безвластие, например, полиция была эвакуирована в Полтавскую область.

Но в итоге украинские силы пришли в себя, подтянули резервы и завязали бои. Некоторое время Сумы были в блокаде, выезд из города осуществлялся лишь по согласованию с русскими. В конце марта российские войска начали отвод из региона на территорию РФ.