«Нас обкладывают со всех сторон «северными потоками» – истерика на марше нациков

29.01.2019, Киев, Игорь Петров

Несколько националистических организаций провели марш, посвященный годовщине боя между подразделением УНР и красноармейцами за станцию Круты под Киевом.

Шествие не было многочисленным, участников было около двухсот человек, но в нем приняли участие самые разные силы, в том числе партия «Патриот», УНА-УНСО, Украинская республиканская партия, ВУТ «Просвита», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам заместителя председателя УНА-УНСО Игоря Мазура, проведение таких акций помогает объединению националистических движений.

«Тут представлено более 10 организаций. Такие акции помогают нам объединяться. Нам надо переломить ситуацию, когда украинцы пытаются переломить друг друга, пытаются лезть по головам», – отметил Мазур.

Националисты прошли от метро «Арсенальная» до памятника героям Крут у Аскольдовой могилы, где провели панихиду и митинг, на котором выступили руководители разных организаций.

Председатель ВУТ «Просвита» Павел Мовчан подчеркнул, что участники боя под Крутами являются примером нынешнему поколению и заявил, что Украина должна следовать только собственным интересам и не должна считаться с мнением других стран.

«Враг вычислял по украинскому языку. Когда рождался украинец велись торги. Все возлагали надежды на какие-то международные соглашения, как сейчас – на Минские соглашения, на еще какую-то хрень, которая связана с уверением, что мы будем жить. Тогда, когда, мы знаем, Пилсудский разоружил армию Петлюры, когда американские деньги пошли Троцкому и Ленину, эти банды вооружились и пошли – это была первая война в новом формате Украины, которая продолжается по сегодняшний день. Нам не надо забывать этих уроков», – сказал Мовчан.

Он поддержал нынешнего президента Украины и его лозунг «армия-язык-вера».

«Нас обкладывают со всех сторон всякими «Северными потоками», мы останемся при ржавой трубе если мы будем слушать что говорят в Брюсселе и других столицах. Мы должны выработать принцип: защищаемся сами. Наконец президент понял и потому он в своей триаде написал: «армия, церковь». Но третья составляющая – язык – должна стоять первой», – резюмировал Мовчан.