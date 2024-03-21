«Нас обманули»: к Украине со всех сторон подкрадываются «часы Х» – киевский политолог

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Украина не стала бы участвовать в затяжной войне, если бы не получила гарантии поддержки со стороны Запада. Поэтому теперь слова американских политиков о том, что воевать можно в кредит, звучат предательски.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Алексей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вигиринского, с учетом огромного госдолга страны и отсутствия финансирования и военной помощи со стороны США, на Украину надвигаются «часы Х».

«Разделение обязанностей, связанных с подавлением агрессора, который является авторитарным режимом, распределяется между субъектами, которые ввязываются в эту войну или подписываются под то, чтобы принимать в ней участие на стороне добра. На стороне добра, то есть, на нашей стороне, участвуют наши партнеры – страны демократического лагеря и мы непосредственно. Мы понимаем, и они прекрасно понимают, в каком финансово-экономическом положении находится Украина. Они прекрасно понимают, что без военной и финансовой помощи их непосредственно война, вероятнее всего, зашла бы к финалу еще в 22-м году… Мы допускаем, что наше военно-политическое руководство не могло ввязаться в долгосрочную войну, не имея понимания или заверений со стороны политиков западных о том, что их поддержка будет непоколебимой. Более того, мы это слышали как зрители и слушатели прямых речей политического уровня. А сейчас концепция поменялась и в этой измененной концепции приходить и рассказывать: «Слушайте, давайте в кредит воевать», – во-первых, мы и так отчасти воюем в кредит, потому что это Соединенные Штаты нам грантовую помощь предоставляли, а Европейский союз предоставлял часто именно кредитную помощь… Рассказывать о том, что мы не должны полагаться на помощь – это лицемерно и несправедливо… Таких «часов Х» – во всех вопросах… они подбираются, – один, второй, третий», – паниковал Вигиринский.