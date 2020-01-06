«Нас обманули с независимостью». Горькое прозрение на украинском ТВ

06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское государство с самого начала своей независимости строилось на лжи и манипуляции.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина, с моей точки зрения, это страна фальшивых моральных авторитетов, к сожалению. Всё началось в тот момент, когда нам соврали про украинскую независимость. Я помню 1991 год. Если бы нам пришли и сказали, слушайте, вы выбираете независимость, вы выбираете, как жену или мужа, вы не выбираете только хорошо, вы выбираете и хорошо, и плохо – так, как оно будет. И когда вы выбираете, тогда, до 1991 года, кадровые решения принимала Москва, если вы выбираете независимость, то вы выбираете ответственность за эту независимость.

У нас такого не было. У нас в 1991 году ходили эту уважаемые люди-диссиденты и говорили: «Всё, перестанем экспортировать сало Москве, заживём». Вот такая была тупая, примитивная пропаганда», – заявил Пиховшек.

«Говорить время было, но они настолько боялись говорить правду – а вдруг люди не проголосуют за независимость. Я тогда не работал ещё журналистом, но сейчас мы должны говорить только правду, что независимость – это не только хорошо, но и плохо, и больно», – добавил журналист.