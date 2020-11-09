«Нас обрекают на рагулизм и шароварщину!» – свидомые в Киеве пикетировали Кабмин

09.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодня, в понедельник 9 ноября, в Киеве несколько десятков «свидомых» и майданщиков-националистов устроили под Кабмином Украины митинг против изъятия предмета «Украинская литература» из ВНО (обязательного тестирования или экзаменов).

Пикет оказался совсем малочисленным, несмотря на то, что организаторами акции выступили «Национальный союз писателей», ОС «Музыкальный батальон» и запрещённый в РФ «Правый Сектор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом на странице мероприятия значилось, что «Путин руками своих приспешников уничтожает государственные предметы в украинской школе, и в частности украинскую литературу. Изъятие предмета «Украинская литература» из обязательного ВНО – это ослабление формирования общих мировоззренческих позиций у украинцев, это ослабление процессов государственного строительства на Украине».

Среди митингующих выделялась без преувеличений повёрнутая на «мове» скандальная украинская писательница-националистка Ларисой Ницой. «Свидомые» принесли плакаты с надписями: «Укрлит – это мировоззрение», «Долой грабли от укрлит!», «Долой Шкарлета!» (министра образования и науки – ред.) и «Не трогай укрлит!».

Также Ницой дала слово украинской актрисе Римме Зюбиной, которую, по словам русофобки, в 2014 году на майдане называли «министром культуры».

«Когда из ВНО удаляют именно аспект украинской литературы, то украинский язык, таким образом, переводят в статус нацменьшинств, – заявила Зюбина. – Таким образом, с какого-то класса, а мы понимаем, с какого возраста начинается нигилизм, мы просто провоцируем на то, что на украинскую литературу можно не ходить, её можно не учить, она необязательна».

Также она сокрушалась, что «здобудком» майдана, помимо нераскрытых уголовных дел по убийствам в 2014 году, становится ещё и то, что украинская литература отходит в ранг необязательных предметов.

«Что как ни литература может спасти нас от нашего рагулизма, от нашей шароварщины, от того, что мы будем постоянно людьми какого-то другого сорта?» – вопрошала в своём выступлении украинская актриса.

Митинг, который едва мог насчитать десятка три человек, закончился общим пением «Червоной Руты» и выкриками «Слава Украине – героям слава».