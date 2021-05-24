«Нас очень неприятно макнут». Зеленский незаконно лишает украинцев гражданства

24.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Граждан Украины, подозреваемых в контрабанде, незаконно лишают гражданства родной страны.

Об этом в эфире канала Укралайф заявил глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приняли указ о лишении гражданства. Лично президент Зеленский его подписал. Но это – совершенно неправильное толкование статьи 4 Конституции о том, что в Украине одно гражданство. Она означает, что не может быть двойного гражданства в Крыму и в других субъектах Украины. Не может быть гражданство отдельных субъектов. Статья 26 Конституции – чётко написано, что никто не может быть лишён гражданства, а тут людей лишают гражданства. Лишение гражданства предусмотрено в весьма специфических случаях.

Распространено заблуждение о том, что двойное гражданство является причиной отказа в украинском гражданстве. Но это совершенно не так. Много граждан Грузии получили украинское гражданство и заняли высокие должности. По закону они имели два года, чтобы отказаться от грузинского или от украинского гражданства. Но нигде не написано, что их нужно было лишить гражданства Украины за то, что у них два гражданства. Саакашвили Порошенко лишил гражданства не за то, что у него двойное гражданство, а за то что он когда получил гражданство Украины, он скрыл уголовное преследование в Грузии.

Указ о лишении гражданства совершенно противоречит законам и конституции Украины. И по этому поводу наше государство ещё раз макнут очень неприятно в эти нарушения. Государство которое хочет стать членом ЕС и НАТО, не может так себя вести. Такая практика, такое грубое нарушение прав человека с этим несовместимо», – считает правозащитник.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины трех человек, двое из которых – Альперин и Еримичук – находятся под санкциями СНБО за причастность к контрабанде, а третий, Араик Амирханян, как утверждается, причастен к такого рода деятельности.